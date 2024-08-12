Смирнов: В результате нападения ВСУ в Курской области погибли 12 человек

В Курской области в результате атак ВСУ погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей, доложил Президенту России Владимиру Путину врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«В Курской области погибли 12 гражданских», — заявил Алексей Смирнов во время видео-конференц-связи.

По его словам, под контролем Вооруженных сил Украины находятся 28 населенных пунктов в Курской области, в которых проживают порядка 2 тысяч человек. Он также отметил, что ситуация в Курской области остается сложной. Судьба местных жителей на этих территориях неизвестна. Также в регионе усилили патрулирование в целях защиты от мародеров.