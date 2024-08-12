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В Курской области усиливают патрули для защиты от мародеров со стороны ВСУ
На территории Курской области усилили патрулирование в целях защиты от мародеров. Об этом врио губернатора региона Алексей Смирнов доложил Президенту РФ Владимиру Путину по видео-конференц-связи.
«Есть опасность того, что здесь действуют диверсионные группы, поэтому усиливаем патрулирование. Москва помогла: к нам пришло 1 тыс. человек из московского предприятия. Сейчас ждем для усиления охраны мостов, железнодорожных дорог людей из подведа Минтранса России», – сказал глава региона.
Он также отметил, что ситуация в Курской области остается сложной. На сегодня 28 населенных пунктов находятся под контролем ВСУ, 180 тыс. человек подлежат эвакуации, выехали и эвакуированы 121 тыс. человек, сообщил Смирнов.
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