Зеленский подтвердил возможность отставки Залужного

Украинский лидер Владимир Зеленский впервые подтвердил, что обдумывает отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Политик сделал это в интервью итальянскому телеканалу RAI.

«Я размышляю над этой заменой, но нельзя сказать, что речь идет о замене одного человека», — сказал Президент Украины в ответ на вопрос о возможной отставке главкома ВСУ.

«Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда управленцев, причем не в одном только военном секторе», — пояснил Зеленский, уточнив, что подразумевается «направление работы руководства страны.

«<…> мы все должны двигаться в одном направлении, быть уверенными в победе, нам нельзя унывать, опускать руки, у нас должна быть правильная положительная энергия...» — подчеркнул в связи с этим украинский лидер. «Определенно необходима перезагрузка, новое начало», — уверен он.

При этом политик признал, что на поле боя сложилась «патовая ситуация». Такое развитие событий он связал с задержками в поставках техники, что, по его словам, приводит к ошибкам.

Upd. (8.40): Новость об отставке Валерия Залужного распространилась 29 января в анонимных Telegram-каналах, позднее о ней сообщили бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза и действующий — Алексей Гончаренко*, а также агентство «Интерфакс-Украина» и издание «Цензор.нет». Через несколько часов украинское руководство опровергло информацию об увольнении главнокомандующего ВСУ.

Позднее американская газета The Washington Post написала, что Зеленский якобы хотел уволить Залужного, чтобы повлиять на союзников, которые в последнее время ослабили финансовую поддержку Украины.

*Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.