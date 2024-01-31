WP: Зеленский хотел уволить Залужного, чтобы повлиять на союзников

Украинский лидер Владимир Зеленский хотел уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, чтобы повлиять на союзников, которые в последнее время ослабили финансовую поддержку. Он сам раскрыл эти планы на совещании 29 января, пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, осведомленного об этом разговоре.

Зеленский будто бы сказал Залужному, что жители Украины устали от боевых действий, а союзники стали более медлительными в оказании помощи, тогда как назначение нового главкома ВСУ может «обновить ситуацию». При этом политик предложил генералу должность советника, но тот отказался от предложения.

Вместе с тем, по словам источника WP, несмотря на отказ, Залужный всё же планирует уйти из Вооруженных сил. Трения между Зеленским и Залужным якобы назревали уже несколько месяцев. Пока, впрочем, нынешний главком ВСУ остается на своем посту: подписание приказа о его увольнении пришлось отложить из-за огласки в СМИ.

Другие источники издания уточнили, что спор между Зеленским и Залужным был вызван в том числе разной оценкой мобилизационных потребностей украинской армии (главком настаивал на призыве примерно 500 тыс. человек в текущем году) и разрывом между запрошенным ВСУ у западных партнеров и действительно полученным оружием.

В свою очередь агентство Bloomberg замечает, что напряженность между Президентом и главкомом усугубляется тем, что генерал пользуется «бешеной популярностью» как среди гражданских, так и среди военных.

Новость об отставке Валерия Залужного распространилась 29 января в анонимных Telegram-каналах, позднее о ней сообщили бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза и действующий — Алексей Гончаренко*, а также агентство «Интерфакс-Украина» и издание «Цензор.нет». Через несколько часов украинское руководство опровергло информацию об увольнении главнокомандующего ВСУ.

*Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.