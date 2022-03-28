СМИ: Запаса техники Apple и Samsung на российских складах хватит на несколько месяцев

Запасов техники от брендов Apple и Samsung и ряда других производителей, ограничивших поставки в Россию, хватит на два-три месяца. Об этом заявили российские ретейлеры, сообщает РИА Новости.

«Мы торгуем оставшимся товаром со склада, iPhone 11 и 12 продаются в России уже несколько лет, их запасы были небольшими», — приводит агентство слова одного из сотрудников крупной сети по продаже техники.

Источник также отметил, что после роста цен стоимость старых моделей, включая и технику Apple, оказалась более щадящей. К примеру, сейчас iPhone 12 Pro Max стоит примерно столько же, сколько iPhone 13 Pro Max полгода назад.

Ранее глава Минпромторга РФ на совещании с Президентом России Владимиром Путиным заявил, что на российских складах бытовой техники и электроники есть запас товаров, которого хватит на срок от полутора до трех месяцев.

Утром 24 февраля Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили спецоперацию и начали ужесточать санкции против России. Многие крупные компании стали покидать российский рынок.