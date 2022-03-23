news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
23 марта 2022  17:58

Минпромторг: Запасов бытовой техники и электроники в России хватит почти на три месяца

news_top_970_100

На российских складах бытовой техники и электроники есть запас товаров, которого хватит на срок от полутора до трех месяцев, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании с Президентом РФ Владимиром Путиным. 

«Если говорить о товарах длительного пользования, около 90% бытовой техники и электроники, преимущественно зарубежных марок, собирается у нас с разной степенью локализации. Запасы готовых изделий сейчас составляют от полутора до трех месяцев», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что усложнение логистики и повышение цен на импортные компоненты повышают себестоимость и, естественно, влияют на конечную стоимость этих товаров.

«Но имеющиеся у производителей запасы комплектующих на несколько месяцев позволяют несколько сглаживать этот рост», — подчеркнул Мантуров.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний.

 

#Минпромторг #бытовая техника #электроника
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное