СМИ: Второй раунд переговоров РФ и США может пройти в середине апреля

Второй раунд российско-американских консультаций по урегулированию конфликта на Украине может состояться в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в середине апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «источник, знакомый с процессом организации переговоров».

«Делегации могут провести очередную встречу в Эр-Рияде приблизительно в середине апреля», – заметил собеседник агентства.

«Технические консультации между Россией и США продолжатся, хотя организационные вопросы, связанные с проведением следующего раунда переговоров, еще не обсуждались», – уточнил вместе с тем он.

Последняя встреча представителей России и Соединенных Штатов прошла в Эр-Рияде 24 марта, она продлилась более 12 часов.