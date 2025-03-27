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Политика 27 марта 2025 22:06

СМИ: Второй раунд переговоров РФ и США может пройти в середине апреля

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Второй раунд российско-американских консультаций по урегулированию конфликта на Украине может состояться в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в середине апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «источник, знакомый с процессом организации переговоров».

«Делегации могут провести очередную встречу в Эр-Рияде приблизительно в середине апреля», – заметил собеседник агентства.

«Технические консультации между Россией и США продолжатся, хотя организационные вопросы, связанные с проведением следующего раунда переговоров, еще не обсуждались», – уточнил вместе с тем он.

Последняя встреча представителей России и Соединенных Штатов прошла в Эр-Рияде 24 марта, она продлилась более 12 часов.

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#Россия и США #спецоперация
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