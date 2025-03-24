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Политика 24 марта 2025 22:41

Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде продлились более 12 часов

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Встреча представителей России и Соединенных Штатов в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завершилась более чем через 12 часов после ее начала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации.

Консультации начались около 10.15 по московскому времени. Американскую делегацию, по информации агентства Reuters, возглавили старший директор по Европе в Совете национальной безопасности Эндрю Пик и директор по политическому планированию Государственного департамента Майкл Энтон. При этом власти США не стали официально раскрывать имена участников переговоров.

Руководителями российской делегации стали председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

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#Россия и США #спецоперация #саудовская аравия
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