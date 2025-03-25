Лавров раскрыл детали переговоров России и США в Эр-Рияде

Россия обсуждала с США вопросы безопасного судоходства в Черном море. Причем российская сторона выступила за возобновление Черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу, раскрывая детали переговоров двух делегаций в Эр-Рияде.

Он добавил, что Россия на этой встрече попросила Штаты не допускать двусмысленностей при переговорах, а также призвала не верить власти Украины по поводу их желания возобновить Черноморскую инициативу.

В России, как уточнил Лавров, хотят видеть предсказуемый рынок зерновых и удобрений, чтобы «нас никто не пытался от этого рынка отвадить». Он отметил, что в данном вопросе дело касается не только законной прибыли, но и продовольственной безопасности Африки.

Что касается меморандума между РФ и ООН об экспорте российского зерна и удобрений, то он продолжает действовать. Также генсек организации Антониу Гутерреш и его представители постоянно контактируют с Кремлем и пытаются помочь, добавил глава МИД России.

Черноморскую инициативу подписали 22 июля 2022 года Россия, Турция, Украина и ООН. Согласно соглашению, предполагалось вывозить украинское зерно по Черному морю, а также снять ограничения по экспорту российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. В отношении России договоренности не выполняли, и в итоге Москва вышла из сделки с 18 июля 2023 года.