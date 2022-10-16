СМИ: Воздушная тревога объявлена почти по всей Украине

Почти во всех областях Украины объявлена воздушная тревога, в частности – на подконтрольной украинским военным части Запорожской области. В частности, предупреждения о воздушной тревоге и призывы пройти в укрытия опубликованы в телеграм-каналах Полтавской, Черниговской, Черкасской, Черновицкой, Одесской, Ивано-Франковской, Ровненской, Сумской областных военных администраций.

В том числе в третий раз за день воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области. «Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты», – приводит РИА Новости сообщение горадминистрации.

Напомним, 10 октября в Киеве и других городах и районах Украины прогремели взрывы, Минобороны чуть позже сообщило о нанесении массированных ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. В оборонном ведомстве добавили, что все цели были достигнуты. На этой неделе Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока не видит необходимости в нанесении новых массированных ударов.