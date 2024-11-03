СМИ: Власти РФ не хотят вводить предельные розничные цены на продукты

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Федеральные власти не считают необходимым устанавливать предельные розничные цены либо наценки на социально значимые продукты питания, которые подвержены риску существенного подорожания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на протокол совещания по ценам на продукты, прошедшего на прошлой неделе в Правительстве РФ.

По информации агентства, такова солидарная позиция Министерства сельского хозяйства, Министерства промышленности и торговли и Федеральной антимонопольной службы России.

Вместо введения предельных цен профильные ведомства планируют совместно с ритейлерами и профильными союзами и ассоциациями организовать работу по расширению перечня продуктов, в отношении которых торговые сети и производители могут добровольно ограничивать наценки.

Помимо прочего, упомянутые выше ведомства договорились координировать информационную политику относительно ситуации на рынке продовольствия, чтобы не допустить негативного влияния на происходящее.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане подешевели колбаса и огурцы, но подорожал ряд других продуктов. О ситуации с ростом цен на один из продовольственных товаров можно прочитать в материале «Это сговор или осеннее обострение»: что происходит с ценами на сливочное масло в России.