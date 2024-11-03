В Татарстане подешевели колбаса и огурцы

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За неделю с 21 по 27 октября в Татарстане на 1,38%, или почти 6 рублей, подешевела вареная колбаса. Ее стоимость снизилась до 438,36 рублей за килограмм, следует из информации Татарстанстата.

Также на 1,55% изменилась стоимость пищевой поваренной соли — до 16,81 рубля за килограмм, на 1,02% — картофеля — до 32,49 рубля. Кроме того, на 4,42% подешевела морковь — до 28,19 рубля, свежие огурцы — на 3,63% — до 99,83 рубля. В пределах 1% — свинина, куриное мясо, фруктово-ягодные консервы для детского питания, куриные яйца, свежая белокочанная капуста.

В то же время часть продуктов, напротив, выросла в цене. Так, стоимость бананов выросла до 146,69 рубля за килограмм — +2,07%, свежих помидоров — до 141,72 рубля — +4,28%, столовой свеклы — до 34,76 рубля — +3,09%, репчатого лука — 33,59 рубля — +1,43%. Вермишель, по данным на 28 октября, стала стоить 74,29 рубля за килограмм, что на 1,49% больше, чем неделей ранее, пшено — 45,1 рубля — +2,84%, рис — 110,84 — +1,11%, ржаной, ржано-пшеничный хлеб — 70,22 рубля — +1,09%, молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности — 93,25 рубля — +1,13%.

Кроме того, по данным Татарстанстата, за неделю увеличились цены подсолнечного и сливочного масла, мясных консервов для детского питания, сосисок и сарделек, говядины и ряда других позиций.