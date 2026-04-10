СМИ: Власти обсуждают введение налога на сверхприбыль в размере 20%

Профильные ведомства 10 марта получили указание Президента РФ Владимира Путина проработать предложение ввести налог на сверхприбыль за 2025 год со ставкой 20%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением инициативы.

Срок исполнения указания главы государства истекает сегодня, 10 апреля. Собеседник агентства уточнил, что windfall tax предполагается собрать с суммы превышения прибыли, полученной компаниями в 2025 году, над средней прибылью в 2018-2019 годах. Именно этот период использовался как расчетная база при взимании налога на сверхприбыль за 2021-2022 годы.

Вместе с тем тогда ставка налога составляла не 20%, а 10% от суммы превышения прибыли. Фактически же налог был вдвое меньше: при перечислении обеспечительного платежа с опережением (в октябре-ноябре 2023 года) можно было снизить эффективную ставку до 5%. Этой возможностью воспользовались почти все компании-плательщики.

В Министерстве финансов РФ пока не прокомментировали ни статус обсуждения нового налога на сверхприбыль, ни его возможные параметры, уточняет агентство.

Windfall tax за 2021-2022 годы принес бюджету 318,8 млрд рублей. При этом только 3,3 млрд рублей поступило за 2024 год, что предполагало исчисление по ставке 10%, а не 5%. Сообщалось, что компании Татарстана заплатили 6,4 млрд рублей этого налога.

Первый налог на сверхприбыль не касался компаний нефтегазового и угольного секторов. Основными плательщиками оказались такие отрасли, как майнинг, металлургия и торговля.