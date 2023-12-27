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Экономика 27 декабря 2023 11:51

ФНС раскрыла, сколько Татарстан заплатил налогов на сверприбыль

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6,4 млрд рублей – именно столько заплатили компании из РТ в качестве налога на сверхприбыль. Интересно, что республика попала в топ-10 регионов, которые принесли больше всего такого налога, пишет РБК.

Самые большие поступления пришли от Москвы - 102,7 млрд рублей. На втором месте в этом топе – Московская область – 19,3 млрд рублей. Третье место досталось Санкт-Петербургу – 17,4 млрд рублей. Далее идут Волгоградская область (12,6 млрд), Краснодарский и Красноярский края (по 8,8 млрд каждый регион).

В топ-10 помимо Татарстана также вошли Челябинская (7,7 млрд), Липецкая (6,9 млрд) и Тюменская (6,5 млрд) области.

Отметим, что в общей сложности вышеупомянутые 10 регионов заплатили 197,1 млрд рублей налога на сверхприбыль. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов раскрывал, сколько денег получил федеральный бюджет от налога на сверхприбыль от всех российских компаний.

Добавим, что Татарстан также вошел в топ регионов по росту поступлений от НДФЛ в бюджет.

#Татарстан #топ #налог на прибыль #бизнес
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