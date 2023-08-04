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Экономика 4 августа 2023 17:36

Путин принял закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний

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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о налоге на сверхприбыль для крупных организаций. Документ размещен на портале правовой информации.

«<...> устанавливается налог на сверхприбыль, являющийся налогом разового характера», – говорится в тексте.

Однократная уплата подобного налога грозит компаниям, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021 и 2022 годы превысила 1 млрд рублей.

В документе определен список организаций, которые освобождены от него, среди них, например, компании, созданные после 2020 года или которые платят с 2018 года единый сельхозналог, а также МСБ и др.

#Владимир Путин #налогообложение
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