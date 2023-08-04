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Путин принял закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о налоге на сверхприбыль для крупных организаций. Документ размещен на портале правовой информации.
«<...> устанавливается налог на сверхприбыль, являющийся налогом разового характера», – говорится в тексте.
Однократная уплата подобного налога грозит компаниям, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021 и 2022 годы превысила 1 млрд рублей.
В документе определен список организаций, которые освобождены от него, среди них, например, компании, созданные после 2020 года или которые платят с 2018 года единый сельхозналог, а также МСБ и др.
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