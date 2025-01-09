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Экономика 9 января 2025 17:43

Хуснуллин сообщил о подготовке новых мер поддержки по семейной ипотеке

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Хуснуллин сообщил о подготовке новых мер поддержки по семейной ипотеке
Марат Хуснуллин
Фото: kremlin.ru

Правительство подготовило несколько мер поддержки россиян по программе «Семейная ипотека». Об этом во время совещания с Кабмином РФ Президенту России Владимиру Путину сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, решения затронут семьи с детьми и помогут развитию строительства в малых городах в регионах.

«Мы подготовили с Минфином, банками, очень активно работаем, — цитирует Хуснуллина ТАСС. — Можно мы вам отдельно доложим? Там есть интересные предложения, надеемся на вашу поддержку».

Помимо этого, зампред Правительства сообщил, что рассматривается возможность расширения программы на рынок вторичного жилья и снятия ранее действующих ограничений для тех, кто хочет взять ипотеку.

#Ипотека #семьи
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