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Хуснуллин сообщил о подготовке новых мер поддержки по семейной ипотеке
Правительство подготовило несколько мер поддержки россиян по программе «Семейная ипотека». Об этом во время совещания с Кабмином РФ Президенту России Владимиру Путину сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
По его словам, решения затронут семьи с детьми и помогут развитию строительства в малых городах в регионах.
«Мы подготовили с Минфином, банками, очень активно работаем, — цитирует Хуснуллина ТАСС. — Можно мы вам отдельно доложим? Там есть интересные предложения, надеемся на вашу поддержку».
Помимо этого, зампред Правительства сообщил, что рассматривается возможность расширения программы на рынок вторичного жилья и снятия ранее действующих ограничений для тех, кто хочет взять ипотеку.
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