«Отмена лимитов – это не про щедрость»: что будет с «семейной ипотекой» в 2025 году

В следующем году в России планируют отменить лимиты по семейной ипотеке. «Навести порядок» с выдачей льготных кредитов под 6% годовых поручил лично Президент России Владимир Путин. Насколько в стране востребована «семейка» и что это будет значить для рынка недвижимости – в материале «Татар-информа».





Владимир Путин во время недавней прямой линии обещал разобраться с лимитами по семейным ипотекам

Фото: kremlin.ru

«Это безобразие, не должно быть никаких лимитов»

Президент России Владимир Путин во время недавней прямой линии обещал разобраться с лимитами по программе семейной ипотеки. С такой просьбой к главе государства обратилась одна из российских семей, которой банк не выдавал кредит. Причина в том, что у кредитных организаций довольно быстро заканчивались лимиты –деньги, выделенные государством для субсидирования ставок.

«Это безобразие, не должно быть никаких лимитов. Мы с правительством эту тему обсуждали, мне было обещано, что никаких лимитов не будет, и я проверю, как обещание исполняется. Потому что в конечном итоге все это связано с субсидиями со стороны государства», – заявил Путин.

По его словам, для банков это, должно быть, удовольствие – получать 6% (ставка по семейной ипотеке, – прим. Т-и), от тех, кто использует кредит. Разницу между банковской ставкой и процентами по программе к тому же возмещает государство. Позже на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в стране Президент предложил расширить семейную ипотеку также на вторичный рынок. Но только в регионах, где почти не строится новое жилье.

«Я все-таки считаю, что нужно разрешить семьям приобретать жилье под льготную ставку 6% и на вторичном рынке. Но давайте договоримся так, что это будет вторичный рынок тех населенных пунктов, где практически не строится новое жилье <…> Прошу правительство проработать, ясные критерии выработать, что такое населенные пункты, в которых мало строится нового жилья или практически не строится. Ну, чтобы это были ясные и понятные критерии, лишенные всяких возможностей манипуляции», – поручил Владимир Путин.

Семейную ипотеку в России запустили в 2018 году, чтобы семьи с детьми могли улучшить жилищные условия за счет льготного кредитования Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Предлагаю продлить семейную ипотеку до 2030 года»

Напомним, семейную ипотеку в России запустили в 2018 году, чтобы семьи с детьми могли улучшить жилищные условия за счет льготного кредитования. Разницу между рыночной и льготной ставками кредиторам компенсирует государство. Сейчас ставка по «семейке» составляет 6% годовых. Еще в начале года стоял вопрос о том, чтобы программу свернуть. Однако в конце февраля во время ежегодного послания Федеральному Собранию Владимир Путин попросил продлить ее.

«Программа семейной ипотеки действует до июля текущего года. Предлагаю ее продлить до 2030 года, сохранив основные базовые параметры», — сказал тогда президент.

Позже, 10 июля, стало известно о новых условиях семейной ипотеки. Льготную ипотечную программу распространили на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Для жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области установили лимит – до 12 млн рублей, для остальных регионов – до 6 млн. Круг тех, кто может взять «семейку», сузили.

Антон Силуанов: «Возросла ставка, из-за этого нам пришлось изыскивать дополнительные деньги. Ставка по семейной ипотеке – 6%. На рынке сегодня можно за 26% взять» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Деньги по «семейке» будут в полном объеме»

Минфин отреагировал на поручения Президента сразу же после прямой линии. Министр финансов Антон Силуанов заявил журналисту Павлу Зарубину, что в следующем году власти постараются не допускать исчерпания лимитов по семейной ипотеке. Глава профильного ведомства отметил, что в этом году наблюдался большой разрыв между льготной и рыночной ставками. Из-за этого Минфину пришлось искать дополнительные средства.

«Возросла ставка, из-за этого нам пришлось изыскивать дополнительные деньги. Ставка по семейной ипотеке – 6%. На рынке сегодня можно за 26% взять. Поэтому деньги в бюджете закончились и был период, когда у банков не было денег для того, чтобы выдавать льготную ипотеку», – сказал Силуанов.

Он заверил, что проблему уже решили, а в следующем году ведомство предпримет все необходимые меры для того, чтобы больше не допускать таких разрывов.

«Деньги по «семейке» в следующем году будут в полном объеме», – заявил министр.

Почти 90% льготных кредитов в ноябре пришлось на семейную ипотеку

Количество выданных в стране льготных ипотек за 11 месяцев этого года сократилось на 28%, а объем – на 23%. Так, по состоянию на ноябрь в стране выдали 595 тыс. льготных ипотек на 3,2 трлн рублей, следует из еженедельного дайджеста «ДОМ.РФ» о рынке жилья и ипотеки.

Выдача семейной ипотеки сократилась на 10%, объемы остались прежними. Всего за 11 месяцев выдали 344 тысячи ипотечных кредитов по этой льготной программе на 1,9 трлн рублей.

Всего же в ноябре, по оценке «ДОМ.РФ», банки предоставили россиянам на четверть ниже ипотечных кредитов, чем в октябре, — 71 тыс. ипотек на 278 млрд рублей.

«Замедление выдачи произошло за счет рыночных программ, спрос на которые просел практически в 2 раза за месяц из-за роста ставок до ультравысокого уровня – 29% на конец ноября. Вместе с тем рынок продолжают поддерживать льготные программы, выдача таких кредитов соответствует уровню августа-сентября – примерно 35 тыс. кредитов в месяц на сумму порядка 200 млрд рублей. При этом почти 90% льготных кредитов пришлось на семейную ипотеку», – отметили аналитики платформы.

«Отмена лимитов – это не про щедрость, а про поддержание доступности жилья»

«Семейная ипотека» – это одна из немногих программ, которая помогает стабильно чувствовать себя застройщикам. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» высказала член Гильдии риелторов РТ, руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

«Семейная ипотека» – это одна из немногих программ, которая помогает стабильно чувствовать себя застройщикам. Фото: © «Татар-информ»

«Семьи – это главная категория покупателей новостроек в данный момент. И то, что принято решение о безлимитности этой программы, – это правильно. Перепады по количеству сделок, которые мы наблюдаем, в том числе обусловлены слухами о том, что лимиты исчерпываются. В таком случае сделка, которая должна приносить приятное ощущение и радость, приобретает элемент нервозности. Были случаи, когда семьи получали одобрение по ипотеке, и пока они занимались объектом, лимиты заканчивались», – отметила собеседница информагентства.

Благодаря отмене лимитов программа станет прозрачной и понятной. Застройщики смогут планировать покупательский поток, а покупатели без особых проблем будут выходить на сделки. «Это новый замечательный элемент стабильности в наше неспокойное время», – подчеркнула Анастасия Гизатова.

С мнением коллеги согласилась президент Гильдии риелторов РТ Анастасия Голяшева. Семейная ипотека, по ее мнению, сегодня является главным драйвером продаж новостроек.

«Отмена лимитов – это не про щедрость, а про поддержание доступности жилья и обеспечение продаж у застройщиков. И первым, и вторым необходимы госпрограммы, при текущей ключевой ставке других возможностей для приобретения новостроек через ипотечные программы нет. Новый ипотечный стандарт тоже повлияет. Главное – чтобы банки не продавали ставку, а действовали в интересах клиента», – заключила Голяшева.