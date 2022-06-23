СМИ: Владелец IKEA надеется вернуться в Россию

Нидерландский холдинг Ingka Group, владеющий сетью IKEA и торговыми центрами «Мега», надеется возобновить работу в России. С учетом сложившихся обстоятельств случится это, вероятно, нескоро, пишет Reuters со ссылкой на заявление холдинга.

«Мы по-прежнему надеемся, что когда-нибудь в будущем сможем вернуть „ИКЕА“ для многих людей в России. Однако сегодня для этого нет необходимых условий», — говорится в заявлении.

Несколько СМИ со ссылкой на пресс-службу компании сообщили, что в IKEA хотят устроить распродажу остатков товаров со складов перед окончательным закрытием, однако сроки таких акций пока неизвестны.

15 июня компания IKEA объявила о намерении продать все четыре фабрики в России, а также сократить бизнес в стране. Отмечалось, что полностью компания не уходит, оставив «на паузе» розничный бизнес. Однако накануне стало известно, что IKEA начала делать первые шаги по закрытию розничного бизнеса в России и стала уведомлять арендодателей о намерении расторгнуть договоры аренды.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил начало специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение и ввели в отношении РФ жесткие санкции, а ряд зарубежных компаний стали покидать российский рынок.