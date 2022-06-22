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Ру Тат
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Экономика
22 июня 2022  03:49

IKEA начала сворачивание бизнеса в России

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Шведская IKEA начала делать первые шаги по закрытию розничного бизнеса в России. Компания стала уведомлять арендодателей о намерении расторгнуть договоры аренды, пишут «Ведомости».

Такие письма получили уже  «почти все» торговые центры, где размещаются магазины бренда, утверждает один из источников газеты.

IKEA собирается разорвать контракты в одностороннем порядке. Это повлечет для компании крупные штрафы, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что IKEA продаст свои фабрики в России и сократит штат сотрудников. Компания уже объявляла, что закроет магазины до 31 августа.

#санкции
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