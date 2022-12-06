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Ру Тат
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Экономика
6 декабря 2022  18:14

СМИ: Венгрия заблокировала новый пакет помощи ЕС Украине размером 18 млрд евро

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Страны — члены Европейского Союза не смогли договориться о новом пакете макрофинансовой кредитной поддержки для Украины на будущий год в размере 18 млрд евро. Об этом сообщает агентство The Associated Press.

Против выделения макрофинансовой помощи выступила Венгрия, которая воспользовалась правом вето. Официальную позицию этой страны сформулировал министр финансов Михай Варга, пояснив, что его государство «против поправки в финансовое законодательство».

«Мы не смогли принять пакет помощи, но мы не опустим руки. Наша цель по-прежнему заключается в том, чтобы в начале января приступить к оказанию помощи Украине», — заметил в связи со сложившейся ситуацией министр финансов Чехии Збынек Станюра.

Еврокомиссия 9 ноября предложила новый пакет макрофинансовой кредитной поддержки Украины на сумму до 18 млрд евро на 2023 год. Для предоставления этих средств необходимо было согласовать эту идею со странами ЕС и Европарламентом. Последний одобрил инициативу в конце ноября.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что президент Всемирного банка Дэвид Мэлпаc оценил восстановление Украины после завершения конфликта более чем в 350 млрд долларов. По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, на это понадобится более 1 трлн долларов.

#спецоперация на Украине #евросоюз #Венгрия
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