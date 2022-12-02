Глава Всемирного банка оценил, во сколько обойдется восстановление Украины

Восстановление Украины после завершения конфликта, скорее всего, обойдется более чем в 350 млрд долларов. Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпаc на конференции агентства «Рейтер».

По оценке Мэлпаса, значительная часть расходов придется на восстановление инфраструктуры Украины, в особенности — ее энергетической системы.

При этом спикер подчеркнул, что Всемирный банк не заметил среди международного сообщества никакой «усталости доноров», несмотря на огромные затраты из-за военных действий на Украине, отмечает РБК.

Ранее, осенью, Всемирный банк оценил причиненный Украине ущерб от военных действий в 350 млрд евро (367 млрд долларов).

Недавно, 30 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал (в видеообращении к генеральной ассамблее Международного бюро выставок), что на восстановление страны потребуется более 1 трлн долларов.

Тогда же украинский лидер напомнил, что отдельные западные государства и компании смогут «взять шефство» над регионами его страны.