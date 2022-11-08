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Политика
8 ноября 2022  09:00

Евросоюз прояснит планы по предоставлению Киеву 18 млрд евро

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Евросоюз предложит новый план по предоставлению Киеву финансовой помощи в размере 18 млрд евро. Об этом Bloomberg рассказали источники, передает ТАСС. 

Отмечается, что план определит основу для покрытия расходов Украины в 2023 году и подготовит почву для восстановительных работ. Мера призвана обеспечить большую предсказуемость в финансовой поддержке ЕС после критики со стороны Соединенных Штатов и Украины. 

Ранее говорилось, что Брюссель хочет предоставить Киеву значительную часть программы бюджетной помощи на 2023-й объемом до 18 млрд евро в виде кредитов. 

В программу бюджетной помощи не входят расходы на поставки вооружений Киеву, гумпомощь и помощь восстановления, которые финансируются по другим каналам.

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