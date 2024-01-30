СМИ: В России предложили упростить порядок оформления инвалидности

Министерство труда и социальной защиты и Министерство здравоохранения подготовили проект приказа, сокращающего перечень обследований для установления инвалидности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердил близкий к его разработке источник.

Перечень обследований, необходимых для медико-социальной экспертизы, установлен приказом двух министерств от 10 июня 2021 года. По данным Федерального реестра инвалидов, в России насчитывается примерно 11,55 млн людей с инвалидностью. В Минтруда рассказали, что ежегодно медико-социальную экспертизу проходят около 2 млн человек.

Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда РФ Дмитрий Лигомина пояснил, что из перечня предполагается исключить приблизительно 250 медицинских обследований и консультаций врачей (их данные будут уже учтены при постановке диагноза).

Еще более 250 медицинских обследований начнут считать заменимыми на другие. Речь идет о том, что можно будет использовать более современные или, напротив, более традиционные исследования (например, рентген легких или томографию при туберкулезе, а не оба эти обследования, как это происходит сейчас).

Кроме того, свыше 50 исследований планируется перевести в разряд дополнительных. Они будут проводиться только при необходимости дополнительно верифицировать то, насколько выражены у пациента стойкие нарушения функций организма, уточнили в Минтруде. Также будут увеличены сроки действия результатов более 950 обследований, анализов и осмотров врачей, проинформировал Лигомина.

По словам чиновника, после вступления нового приказа в силу в большинстве случаев гражданам больше не придется проходить какие-то новые обследования для установления инвалидности — медицинские учреждения смогут направлять те данные, которые собраны в медкартах пациентов.

Нововведения значимы в первую очередь для людей, страдающих онкологическими и эндокринными заболеваниями. Для них сокращается объем обследований, подчеркнул председатель Всероссийского общества инвалидов и депутат Государственной Думы Михаил Терентьев.

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