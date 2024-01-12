Уровень занятости инвалидов трудоспособного возраста в Татарстане обогнал общероссийский

В Татарстане работает каждый третий инвалид трудоспособного возраста. Об этом рассказала на итоговом заседании коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты республики руководитель ведомства Эльмира Зарипова.

По данным Минтруда РТ, уровень занятости инвалидов в регионе в 2023 году обогнал общероссийский и составил 31,6%. По стране этот показатель оценивается в 27,8%. Численность инвалидов трудоспособного возраста в республике составляет почти 114,1 тыс. человек, из них работают более 36 тыс.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 2024 года обучаться по федеральному проекту «Содействие занятости», который реализуется в рамках национального проекта «Демография», смогут также инвалиды и соискатели для трудоустройства по приоритетным для рынка труда направлениям.

Обучаться теперь смогут и отцы, опекуны или другие родственники ребенка, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.