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Общество 12 января 2024 13:20

Уровень занятости инвалидов трудоспособного возраста в Татарстане обогнал общероссийский

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В Татарстане работает каждый третий инвалид трудоспособного возраста. Об этом рассказала на итоговом заседании коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты республики руководитель ведомства Эльмира Зарипова.

По данным Минтруда РТ, уровень занятости инвалидов в регионе в 2023 году обогнал общероссийский и составил 31,6%. По стране этот показатель оценивается в 27,8%. Численность инвалидов трудоспособного возраста в республике составляет почти 114,1 тыс. человек, из них работают более 36 тыс.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 2024 года обучаться по федеральному проекту «Содействие занятости», который реализуется в рамках национального проекта «Демография», смогут также инвалиды и соискатели для трудоустройства по приоритетным для рынка труда направлениям.

Обучаться теперь смогут и отцы, опекуны или другие родственники ребенка, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

#занятость #инвалиды
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