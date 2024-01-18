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Политика 18 января 2024 13:32

Минниханов изменил состав Совета по делам инвалидов в Татарстане

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Раис Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в состав Совета по делам инвалидов при руководителе РТ. Указ опубликован на официальном портале Раиса.

В состав совета введены глава Минкульта республики Ирада Аюпова и председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева.

Указ вступил в силу со дня подписания.

#Рустам Минниханов #Ирада Аюпова #федерация профсоюзов РТ #инвалиды
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