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Минниханов изменил состав Совета по делам инвалидов в Татарстане
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Раис Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в состав Совета по делам инвалидов при руководителе РТ. Указ опубликован на официальном портале Раиса.
В состав совета введены глава Минкульта республики Ирада Аюпова и председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева.
Указ вступил в силу со дня подписания.
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