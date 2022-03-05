СМИ: В России из-за санкций задумали легализовать использование пиратских программ

Власти России рассматривают вариант отмены уголовной и административной ответственности за использование пиратского программного обеспечения «из стран, поддержавших санкции». Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Издание изучило таблицу под названием «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления», где перечислены меры по поддержке различных отраслей экономики страны от 2 марта.

Из плана следует, что для поддержки российских информационных технологий предлагается использовать механизм принудительного лицензирования в отношении программного обеспечения, баз данных и топологий для интегральных микросхем.

Речь идет о действии статьи 1360 Гражданского кодекса РФ, согласно которой Правительство имеет право «в случае крайней необходимости» принять решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя.

Кроме того, предлагается отменить уголовную и административную ответственность за использование нелицензированного в России ПО, «принадлежащего правообладателю из стран, поддержавших санкции». В Минцифры РФ рассказали, что освобождение от ответственности предполагается обсуждать только относительно продуктов, для которых сейчас явно нет российских аналогов.

Опрошенные изданием эксперты предположили, что реализация такого сценария позволит какое-то время существовать «по инерции» в условиях невозможности полного импортозамещения. Однако, по их мнению, с учетом распространенности облачных инструментов многие инструменты всё равно перестанут работать.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции в Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.