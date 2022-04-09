СМИ узнали об отправке в отпуск сотрудников российского офиса Huawei

Китайская компания Huawei, производящая телеком-оборудование, отправила часть сотрудников российского офиса в месячный отпуск. Об этом пишет журнал Forbes со ссылкой на три информированных источника.

«Huawei из-за боязни вторичных санкций чуть ли не после первых ограничений США приостановил все заказы в России», — заявил один из собеседников издания, близкий к производителю телеком-оборудования.

По словам источника журнала, сотрудников — граждан РФ отправили в отпуск на месяц в апреле, хотя граждане КНР продолжают ходить на работу. «Заказов нет, поэтому зачем людям ходить в офис — через месяц отпуск либо продлят, либо вернут из него сотрудников», — пояснил он.

Кроме того, сотрудник компании-дистрибьютора рассказал, что Huawei сократил работников отдела маркетинга. В самой компании отказались от комментариев.

«Вполне вероятно, что Huawei пересматривает свою продуктовую линейку, чтобы поставлять в Россию те продукты, в которых не используются американские технологии», — прокомментировал эту ситуацию руководитель направления «Инфраструктурные решения» компании IT-интегратора «Крок» Александр Сысоев.

Еще в начале апреля газета «Известия» со ссылкой на источники сообщила, что Huawei еще в марте перестала заключать новые контракты на поставки сетевого оборудования российским операторам. При этом на китайскую компанию приходится более 33% установленного в РФ сетевого оборудования, включая и базовые станции.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали в ответ расширять санкции против России.