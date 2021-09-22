Huawei продолжит локализацию своих производств в России

Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei планирует углублять локализацию в России. Об этом стало известно на встрече представителей корпорации с журналистами, прошедшей в рамках Международного форума Kazan Digital Week.

«На сегодняшний день мы ищем партнеров по локализации по всей стране и готовы работать и обсуждать это со всеми заинтересованными лицами», — рассказал заместитель генерального директора Huawei Enterprise в РФ Александр Столяров.

Татарстан является одним из ключевых регионов деятельности Huawei, пояснил Столяров. Поэтому корпорация будет уделять особое внимание всем инициативам, проявляемым со стороны республики.

Однако рациональному и эффективному развитию по мнению спикера, препятствуют трудновыполнимые требования российского законодательства в области локализации, а также высокая стоимость размещения производства в нашей стране.

«Я всячески поддерживаю локализацию на российском рынке и понимаю, зачем это делается, — заявил спикер. — Также осознаю все стратегические, геополитические риски, которые присутствуют в этом решении <...> Однако на существующем рынке локализация — скорее вынужденная мера. Вероятно она окупится очень нескоро».