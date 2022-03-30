СМИ узнали о возможной передаче Renault своей доли в АвтоВАЗе

Французская компания Renault изучает возможность передачи своей доли в АвтоВАЗе местному инвестору, что могло бы стать для нее вариантом ухода с российского рынка. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Renault принадлежит 68% АвтоВАЗа, оставшиеся 32% находятся в собственности государственной корпорации «Ростех».

По информации собеседников агентства, для французской компании передача доли является предпочтительным вариантом развития событий. Дело в том, что такой шаг позволит освободить Renault от юридических обязанностей.

При этом иностранный производитель не сможет передать свои 68% акций Ростеху, потому что госкорпорация находится под санкциями.

Ранее Renault решила приостановить деятельность своего завода в Москве и заявила о рассмотрении различных вариантов действий по АвтоВАЗу, о чем сообщал «Татар-информ».

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановке своей деятельности на территории страны уже объявили многие крупные компании.