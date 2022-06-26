Блинкен: Отказ G7 от импорта золота из России лишит ее 19 млрд долларов ежегодно

Потери экономики России от планируемого запрета на импорт российского золота со стороны стран «Большой семерки» составят около 19 млрд долларов в год. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.

«Это вторая по прибыльности статья [российского] экспорта после энергоресурсов», — подчеркнул дипломат. При этом воздействие санкций, уже введенных против РФ из-за спецоперации на Украине, он охарактеризовал как «колоссальное».

По словам Блинкена, «даже с учетом [увеличения] доходов от нефти на фоне растущих цен» Россия «не может потратить эти деньги из-за экспортных ограничений». Госсекретарь уверен, что в результате РФ со временем останется без инструментов для развития оборонного сектора и технологий, а также для добычи ресурсов.

Россия является одним из крупнейших мировых экспортеров золота. Согласно данным Министерства финансов РФ, за 2021 год отечественные компании добыли 346,4 тонны золота. Из них 302,2 тонны были поставлены на экспорт. Это принесло Москве 17,4 млрд долларов, следует из статистики Федеральной таможенной службы.

Встреча лидеров стран «Группы 7», где обсуждается запрет на импорт российского золота, проходит в Германии с 26 по 28 июня. Место проведения саммита — баварский замок Эльмау.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Страны Запада осудили этот шаг и стали ужесточать санкции против России.