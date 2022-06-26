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Ру Тат
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Политика
26 июня 2022  20:12

Bloomberg рассказал о решении G7 оказывать военную помощь Украине бессрочно

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Входящие в «Большую семерку» Великобритания, Германия, Италия, Канада, Соединенные Штаты, Франция и Япония по итогам начавшегося сегодня саммита объявят о намерении бессрочно оказывать Украине военную и иную поддержку. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа.

«Мы продолжим предоставлять финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и быть с Украиной столько, сколько потребуется», — сказано в проекте заявления.

Такая формулировка важна, потому что страны — участницы «Группы семи» обеспокоены затягиванием конфликта. К тому же некоторые из них, включая Германию и Францию, заявляли о возможности достичь прекращения огня путем переговоров, поясняет агентство.

Кроме того, лидеры входящих в G7 государств также рассматривают возможность использовать доходов от таможенных поступлений для оказания помощи Украине.

Саммит «Большой семерки» проходит в баварском замке Эльмау с 26 по 28 июня. По его итогам планируется запретить импорт золота из России, о чем сообщал «Татар-информ».

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Страны Запада осудили этот шаг и стали ужесточать санкции против России, а также оказывать Украине различную поддержку.

#Большая семерка #спецоперация на Украине
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