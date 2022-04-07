СМИ узнали о дефиците контактных линз в России

В России образовался дефицит на рынке контактных линз. Он вызван проблемами с логистикой и высоким спросом, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей трех салонов оптики.

Наиболее ощутим дефицит контактных линз Acuvue от американской компании Johnson & Johnson. Они, согласно подсчетам RNC Pharma, в 2021 году составили 55% поставленных в страну линз.

Корпорация Johnson & Johnson 29 марта объявила о прекращении поставок в Россию средств личной гигиены. Хотя эта мера не касалась линз, компания ограничила отгрузки продукции, фактически введя квотирование товара.

Вместе с тем J&J, по оценке представителей отрасли, готова и дальше сотрудничать с крупными российскими сетями. Вызванные повышенным спросом ограничения отгрузок при этом могут сохраниться и во II квартале текущего года.

Кроме того, из-за трудностей с логистикой увеличились сроки поставок линз и других компаний, включая Bausch & Lomb, CooperVision и Alcon, отметил один из собеседников издания.

В свою очередь повышенный спрос на линзы вызван желанием россиян купить их впрок на фоне скачков курса валют. Цены на линзы в марте уже выросли на 15–20%. По мнению специалистов, их стоимость продолжит увеличиваться.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановке своей деятельности на территории страны уже заявили многие крупные компании.