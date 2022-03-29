Johnson & Johnson приостанавливает ввоз средств личной гигиены в Россию

Американская компания Johnson & Johnson приостанавливает поставки средств личной гигиены на территорию России, сообщает РИА Новости.

«Мы приняли решение приостановить поставки наших средств личной гигиены в Россию», – говорится в пресс-релизе J&J.

Тем не менее все обязательства по поставке лекарств и медицинского оборудования на территорию страны продолжат выполняться, отмечается в сообщении.

Ранее компания уже прекратила все дополнительные инвестиции в РФ, а также приостановила рекламу и набор участников клинических испытаний своей продукции.

Российское представительство ООО «Джонсон & Джонсон» включает в себя ряд компании «Джонсон & Джонсон Медикал», «Янссен-Силаг», «Джонсон & Джонсон Консьюмер», «Вистакон». Самые известные торговые бренд-компании, действующие в России, – это Johnson's baby, o.b., Clean & Clear, Reach.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановке своей деятельности на территории страны уже объявили многие крупные компании.