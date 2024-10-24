Укрепление сотрудничества между КНР и Индией на полях саммита БРИКС в Казани станет «политической победой» Президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет газета The Washington Examiner.

«Китайско-индийская мирная инициатива стала бы политической победой российского Президента Владимира Путина, который провел саммит БРИКС», – пишет издание.

Газета отмечает, что саммит БРИКС в Казани продемонстрировал способность России оказывать влияние на мировую повестку, несмотря на санкции, введенные странами Запада.

Накануне главы КНР и Индии Си Цзиньпин и Нарендра Моди провели в Казани первую двустороннюю встречу впервые за последние почти пять лет.

Ранее Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что саммит БРИКС в Казани наглядно продемонстрировал провал плана Запада по изоляции России.