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СМИ: Укрепление связей КНР и Индии на саммите БРИКС станет «политической победой» Путина
Укрепление сотрудничества между КНР и Индией на полях саммита БРИКС в Казани станет «политической победой» Президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет газета The Washington Examiner.
«Китайско-индийская мирная инициатива стала бы политической победой российского Президента Владимира Путина, который провел саммит БРИКС», – пишет издание.
Газета отмечает, что саммит БРИКС в Казани продемонстрировал способность России оказывать влияние на мировую повестку, несмотря на санкции, введенные странами Запада.
Накануне главы КНР и Индии Си Цзиньпин и Нарендра Моди провели в Казани первую двустороннюю встречу впервые за последние почти пять лет.
Ранее Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что саммит БРИКС в Казани наглядно продемонстрировал провал плана Запада по изоляции России.
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