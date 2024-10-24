Володин: Саммит БРИКС в Казани показал, что план изолировать Россию провалился

Для участия в саммите БРИКС в Казань прибыли представители 36 стран. Причем 22 из них представлены на высшем уровне. Это в очередной раз подтверждает то, что план Запада по изолированию России провалился, заявил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Россия стала местом притяжения. Широкое представительство говорит о влиянии БРИКС на мировой арене. В эти дни в ходе работы саммита и на его полях принимаются ответственные решения», — написал он.

Володин напомнил, что на страны БРИКС приходится почти половина от всего населения планеты. Они развиваются опережающими темпами и при этом демонстрируют устойчивость. Ожидается, что по итогам 2024 года доля стран группы в мировом ВВП составит 36,7%, что значительно больше показателей стран G7. «И этот разрыв будет только расти», — уверен политик.

Он отметил, что взаимодействие между участниками БРИКС развивается в том числе на межпарламентском уровне. Так, в июле в Санкт-Петербурге прошел юбилейный, 10-й парламентский форум, ставший площадкой обсуждения важных и актуальных вопросов.

«Наша главная задача в парламентском измерении БРИКС — законодательно обеспечить реализацию решений глав государств объединения», — заметил Вячеслав Володин.

Он добавил, что важным элементом признания роли БРИКС в мире является участие в саммите генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

«Время Байдена, Макрона, Шольца ушло. Страны хотят жить в многополярном и справедливом мире. В основе которого взаимоуважение, суверенное равенство государств», — заключил глава нижней палаты парламента России.