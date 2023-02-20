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СМИ: У Романа Костомарова поражена часть мозга — состояние крайне тяжелое
Фигурист Роман Костомаров находится в крайне тяжелом состоянии — у него поражена часть мозга, есть кровоизлияние. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает РИА Новости.
«Поражена часть мозга, есть кровоизлияние, образовалась гематома. Состояние крайне тяжелое», — говорится в сообщении.
Напомним, что Костомаров попал в реанимацию 10 января. Спортсмен находился в тяжелом состоянии. Его пришлось ввести в медикаментозную кому и подключить к аппарату ЭКМО. 7 февраля сообщалось, что врачи провели операцию по ампутации обеих стоп, а позднее – нескольких пальцев на руках.
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