Источник: Фигуристу Костомарову ампутировали только несколько пальцев рук

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову, который был госпитализирован с пневмонией, ампутировали несколько пальцев. Об этом рассказал источник РИА Новости.

Собеседник опроверг информацию, которая ранее появилась в СМИ, о том, что фигуристу во время операции отняли кисти целиком.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию 10 января. Спортсмен находился в тяжелом состоянии. Его пришлось ввести в медикаментозную кому и подключить к аппарату ЭКМО. 7 февраля сообщалось, что врачи провели операцию по ампутации обеих стоп.