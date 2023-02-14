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Ру Тат
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Спорт
14 февраля 2023  11:44

Источник: Фигуристу Костомарову ампутировали только несколько пальцев рук

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Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову, который был госпитализирован с пневмонией, ампутировали несколько пальцев. Об этом рассказал источник РИА Новости.

Собеседник опроверг информацию, которая ранее появилась в СМИ, о том, что фигуристу во время операции отняли кисти целиком. 

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию 10 января. Спортсмен находился в тяжелом состоянии. Его пришлось ввести в медикаментозную кому и подключить к аппарату ЭКМО. 7 февраля сообщалось, что врачи провели операцию по ампутации обеих стоп. 

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