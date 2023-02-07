Известному фигуристу Роману Костомарову ампутировали обе стопы

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову, который был госпитализирован с пневмонией, ампутировали обе стопы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По словам источника агентства, операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Однако сейчас идет борьба за руки спортсмена.

«Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей», – сообщает источник ТАСС.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию 10 января. Спортсмен находился в тяжелом состоянии. Его пришлось ввести в медикаментозную кому и подключить к аппарату ЭКМО.

