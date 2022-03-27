СМИ: Три японских банка приостанавливают долларовые транзакции со Сбербанком

С 26 марта три крупнейших банка Японии приостанавливают долларовые транзакции со Сбербанком. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает ТАСС.

Уточняется, что речь идет о банках Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho.

По данным агентства, такое решение было принято из-за запрета США на осуществление любых операций с участием Сбербанка, а финансовые транзакции эти банки осуществляли посредством американских корреспондентских банков. Запрет вступает в силу 26 марта. Предполагается, что и остальные банки Японии примут соответствующее решение.

Как отмечает агентство, сейчас неизвестно, будут ли японские банки приостанавливать транзакции со Сбербанком в других валютах. Обычно банки в Японии воздерживаются от операций в какой-либо другой валюте, отличной от доллара.

В конце февраля Минфин США объявил санкции против Сбербанка и Газпромбанка.

При этом в отношении «Сбербанка» и ряда других банков РФ санкции США не блокируют полностью возможность их взаимодействия с американскими компаниями и институтами.

24 февраля Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны, в котором сообщил о начале спецоперации в Донбассе. Страны Запада осудили спецоперацию и начали ужесточать санкции против России.