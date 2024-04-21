СМИ: Трамп «ушел в тень» по вопросу помощи Киеву в день голосования

Экс-лидер США Дональд Трамп в последние время уже не так негативно относиться к действиям Штатов относительно оказания помощи Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

Причем, как пишут обозреватели из СМИ, Трамп снизил интенсивность сопротивления помощи Украине именно тогда, когда власти Штатов стали прорывать необходимые законопроекты (по оказанию помощи Украине). Уточняется, что Трамп поддержал спикера Палаты представителей Майка Джонсона и «ушел в тень» в день голосования 20 апреля. Он также не стал «давить на республиканцев, чтобы те отдали свои голоса против законопроекта», говорится в материале.

Более того, в своих соцсетях Трамп написал, что «выживание и мощь Украины важны» для США и спросил, почему Европа не дает Киеву больше денег.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что украинский конфликт не имеет стратегии выхода и все больше превращается в бесконечную войну. Причем его точку зрения разделил и миллиардер из США Дэвид Сакс, подчеркнув, что Украина все равно потерпит поражение.