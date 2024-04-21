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Политика 21 апреля 2024 07:55

Маск: Украинский конфликт не имеет стратегии выхода

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Стратегии выхода из конфликта на Украине нет. Так считает предприниматель Илон Маск, отталкиваясь от одобренного законопроекта об оказании военной помощи этой стране. Напомним, данный документ приняли ранее в Палате представителей Конгресса США.

Маск подчеркнул, что отсутствие стратегии выхода из украинского конфликта – это его самое большое опасение. То есть, по его словам, это противостояние превращается в бесконечную войну, в ходе которой гибнут дети, цитирует бизнесмена ТАСС.

Интересно, что ранее американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что Украина все равно потерпит поражение, сколько бы миллиардов ей не дали.

«Эти сцены празднования станут выглядеть особенно глупо, когда Украина в любом случае потерпит крах. Федеральное правительство может напечатать больше денег, но оно не может просто напечатать больше артиллерийских снарядов и ракет ПВО», - приводит текст сообщения Сакса РИА «Новости».

Он, также как и Маск, назвал украинский конфликт «новой вечной войной» и напомнил американским властям, что войны в Ираке и Афганистане тоже начались с 60 млрд долларов каждый год. Однако по итогу такая поддержка вылилась в трлн долларов.

#Илон Маск #Украина #конфликт
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