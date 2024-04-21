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Политика 21 апреля 2024 08:32

Премьер Канады и Президент Польши обсудили варианты дальнейшей помощи Украине

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и польский Президент Анджей Дуда рассмотрели вопросы оказания дальнейшей помощи Украине. Встреча прошла на базе канадских ВС в городе Эскимальт. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-служба главы канадского правительства заявила, что стороны «подтвердили свою неизменную поддержку Украины» и обсудили пути дальнейшей помощи Киеву.

Также они рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества двух стран и укрепление трансатлантического сотрудничества в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне в июле.

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