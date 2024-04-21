Премьер Канады и Президент Польши обсудили варианты дальнейшей помощи Украине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и польский Президент Анджей Дуда рассмотрели вопросы оказания дальнейшей помощи Украине. Встреча прошла на базе канадских ВС в городе Эскимальт. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-служба главы канадского правительства заявила, что стороны «подтвердили свою неизменную поддержку Украины» и обсудили пути дальнейшей помощи Киеву.

Также они рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества двух стран и укрепление трансатлантического сотрудничества в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне в июле.