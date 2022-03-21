СМИ: Торговые отношения России и Китая усложнились после начала спецоперации

Торговые отношения России и Китая начали сталкиваться с трудностями после начала российской специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации агентства, до начала острой фазы кризиса вокруг Украины значение РФ для КНР как поставщика сырья только увеличивалось. Недавно были заключены соглашения о поставках в Китай российской нефти, газа и пшеницы.

Власти КНР не поддержали санкции, введенные странами Запада против России, и заверили в продолжении нормальных торговых отношений с ней.

Однако, несмотря на это, китайские потребители и банки после начала спецоперации стали «в значительной степени избегать» поставок угля, сжиженного природного газа и нефти из РФ, а также финансирования таких сделок. Кроме того, трейдеры столкнулись с логистическими проблемами.

«Эта нерешительность может быть временной, вызванной неизвестностью конечной цели международных ограничений против Москвы. Но это также может отражать более глубокую обеспокоенность компаний тем, что они могут попасть в ловушку санкций <…>», — отмечает издание.

Согласно оценке консалтинговой компании Capital Economics, которую цитирует агентство, «для любой китайской фирмы, ведущей значительные операции за границей, постоянный доступ к финансовой системе США более ценен, чем любые сделки, которые она может заключить с Россией». Поэтому на риск могут пойти лишь некоторые небольшие компании.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили спецоперацию и начали ужесточать санкции против России.