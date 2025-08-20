news_header_top
Общество 20 августа 2025 09:27

СМИ: Стоимость техосмотра автомобилей может вырасти в полтора раза

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Стоимость техосмотра легкового автомобиля в России со следующего, 2026 года может вырасти примерно в полтора раза – с 913 до 1360 рублей. Новую методику расчета подготовила Федеральная антимонопольная служба, пишет газета «Коммерсантъ».

Изменения должны коснуться почти 6 млн автовладельцев. Проект изменений в методику расчета размера платы за проведение технического осмотра сейчас находится на межведомственном согласовании, пояснили в ФАС. Первый вариант документа, опубликованный в феврале, предполагал рост лимита цены на техосмотр легковушки до 1500 рублей. Увеличение стоимости в ведомстве объяснили «учетом накопленной инфляции».

Стоимость техосмотра остальных категорий транспортных средств также предполагается увеличить. Кроме того, впервые вводится предельная цена ТО для трамваев и троллейбусов – 1710 рублей. Изначально ФАС планировала включить в стоимость техосмотра НДС (с октября 2024 года услуги ТО облагаются этим налогом), но теперь в ведомстве передумали и не стали комментировать такое решение.

Впоследствии цена техосмотра может дополнительно увеличиться из-за введения с 1 сентября текущего года пошлины в размере 500 рублей за передачу данных о пройденном ТО в Единую автоматизированную информационную систему техосмотра МВД.

Формально оплачивать пошлину должны операторы техосмотра, но они уверены, что делать это должны автовладельцы. Вопрос обсуждается с МВД и Министерством финансов РФ, прокомментировали ситуацию в ФАС.

