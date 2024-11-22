С 1 января в Татарстане вырастут предельные размеры платы за техосмотр

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В Татарстане с 1 января 2025 года повысят предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Для легковых автомобилей, используемых для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения, то есть транспортных средств категории M1, предельная стоимость техосмотра увеличится с 1022 рублей до 1098.

Техосмотр автомобилей, используемых для перевозки пассажиров и имеющих, помимо места водителя, более восьми мест для сидения (максимальная масса не превышает 5 тонн), то есть транспортных средств категории M2, подорожает с 1749 рублей до 1879.

Увеличится в цене и техосмотр автомобилей, используемых для перевозки пассажиров и имеющих, помимо места водителя, более восьми мест для сидения (полная масса превышает 5 тонн), то есть транспортных средств категории M3, — с 2113 рублей до 2270.

Для автомобилей, предназначенных для перевозки грузов и имеющих максимальную массу не более 3,5 тонны, то есть транспортных средств категории N1, предельная стоимость техосмотра вырастет с 1118 рублей до 1201.

В свою очередь техосмотр автомобилей, предназначенных для перевозки грузов и имеющих полную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12, то есть транспортных средств категории N2, увеличится в цене с 2038 рублей до 2189.

Техосмотр автомобилей, предназначенных для перевозки грузов и имеющих максимальную массу более 12 тонн, то есть транспортных средств категории N3, подорожает с 2200 рублей до 2363.

Кроме того, техосмотр прицепов полной массой не более 0,75 тонны и не более 3,5 тонны (категорий O1 и O2) увеличится в цене с 843 рублей до 906, а прицепов полной массой не более 10 тонн и свыше 10 тонн (категорий O3 и O4) — с 1424 рублей до 1530.

Увеличится и предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств категории L, мототранспортных, с 359 рублей до 386, а также других транспортных средств. Дороже всего будет обходиться техосмотр транспортных средств для перевозки опасных грузов на базе машин категории N3: его предельная стоимость увеличится с 2848 рублей до 3059.

Изменения внесены в соответствии с Федеральным законом «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 1 июля 2011 года, постановлением Правительства РФ №1434 от 15 сентября 2020 года и методикой расчета предельного размера платы за проведение техосмотра, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 30 июня 2022 года №489/22.

Контроль за исполнением постановления традиционно возложен на Государственный комитет РТ по тарифам.