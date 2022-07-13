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Официальная хроника
13 июля 2022  09:09

СМИ сообщили о скорой отставке вице-премьера Борисова

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Вице-премьер Юрий Борисов в ближайшее время уйдет в отставку, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Борисов курирует в Правительстве направления космос и оборонная промышленность. По данным одного из источников, его могут назначить на должность главы «Роскосмоса», которую сейчас занимает Дмитрий Рогозин. Другой источник утверждает, что новое назначение Борисова связано с «крупным промышленным активом».

Сегодня стало известно, что Премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность нового вице-премьера. Вчера Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который увеличивает количество вице-премьеров в Правительстве с 10 до 11.

#вице-премьер рф #Юрий Борисов
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