СМИ сообщили о скорой отставке вице-премьера Борисова

Вице-премьер Юрий Борисов в ближайшее время уйдет в отставку, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Борисов курирует в Правительстве направления космос и оборонная промышленность. По данным одного из источников, его могут назначить на должность главы «Роскосмоса», которую сейчас занимает Дмитрий Рогозин. Другой источник утверждает, что новое назначение Борисова связано с «крупным промышленным активом».

Сегодня стало известно, что Премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность нового вице-премьера. Вчера Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который увеличивает количество вице-премьеров в Правительстве с 10 до 11.