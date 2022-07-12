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Официальная хроника
12 июля 2022  17:46

Путин увеличил число заместителей Мишустина до 11

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Президент России Владимир Путин увеличил количество вице-премьеров в Правительстве России. Новым, 11-м заместителем Премьер-министра РФ Михаила Мишустина станет глава Минпромторга Денис Мантуров

«Установить, что Председатель Правительства Российской Федерации имеет 11 заместителей, в том числе <...> заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — министра промышленности и торговли», — говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

#Владимир Путин #Правительство
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