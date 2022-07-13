Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Мантурова на пост нового вице-премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность вице-премьера – министра промышленности и торговли, сообщается на сайте Правительства РФ.

Новая должность в кабмине учреждена решением Президента 12 июля.

Накануне Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который увеличивает количество вице-премьеров в Правительстве с 10 до 11. Согласно документу, новый вице-премьер совмещает должность с постом министра промышленности и торговли.