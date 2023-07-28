СМИ сообщили о резком ухудшении состояния Аллы Пугачевой

Здоровье певицы Аллы Пугачевой резко ухудшилось, пишут СМИ. В частности, об этом сообщают портал «7 дней» и РИА Новости. По информации журналистов, с момента приезда в Латвию певица ни разу не появлялась на публике и не выходила из дома.

Пугачева также не посетила фестиваль своей подруги и коллеги Лаймы Вайкуле. Также подозрения о ее состоянии усилились на фоне приезда к ней дочери Кристины Орбакайте и мужа Максима Галкина*. Сообщается, что он прервал свои гастроли и прилетел к жене, а Орбакайте резко сократила свой европейский отдых и вместе с детьми приехала в Юрмалу на виллу к матери.

«Накануне он (супруг Пугачевой – прим.ред.) приезжал на велосипеде к дому живущей по-соседству Вайкуле, видимо, чтобы принести извинения за отсутствие Пугачевой на первом дне фестиваля», – говорится в публикации.

Певицу «не могут поднять с постели — она якобы резко ослабела», пишет издание. Предполагается, что она могла плохо перенести перелет из Израиля, из-за чего у нее обострились проблемы с сердцем.

Напомним, в конце мая Пугачева еще была в Израиле – там она вышла на сцену во время концерта «Машины времени». В Израиль певица уехала весной прошлого года после того, как ее супруга признали иноагентом. Вскоре после этого она попросила Минюст признать ее инагентом вслед за мужем, назвав его настоящим и неподкупным патриотом России.

В начале мая она возвращалась в Москву, чтобы посетить похороны друга — модельера Валентина Юдашкина.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента