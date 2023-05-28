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Пугачева вышла на сцену во время концерта «Машины времени» в Израиле
Народная артистка СССР Алла Пугачева пришла на концерт группы «Машина времени», состоявшийся в Израиле, и встретилась там с лидером группы Андреем Макаревичем* (объявлен Минюстом России иностранным агентом). Видео с концерта певица опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
На первом видеофрагменте видно, как Пугачева во время концерта сидит в первом ряду, а на втором — как она стоит на сцене вместе с участниками группы, включая Макаревича*, после чего они уходят.
«„Машина времени“ в любые времена ко времени. С Днем рождения, друзья!» — написала певица под видео. Концерт группы был посвящен ее 54-летию — она была основана 27 мая 1969 года.
Пугачева весной прошлого года уехала в Израиль после того, как ее супруга, шоумена Максима Галкина* признали иноагентом. 18 сентября певица попросила Министерство юстиции признать ее иностранным агентом вслед за мужем, назвав его настоящим и неподкупным патриотом России.
Артистка на время вернулась в Москву в начале мая, чтобы посетить похороны друга — модельера Валентина Юдашкина. Во время церемонии прощания ей поцеловал руку представитель Кремля Дмитрий Песков.
*Признан(а) физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента.
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